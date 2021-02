Tênis Clube do Pará homenageia um dos maiores incentivadores do esporte no Pará

Muitos dos praticantes dos esportes olímpicos no Pará precisam de incentivadores. No tênis paraense, o ex-presidente do Tênis Clube do Pará José Roberto Nogueira da Costa é um exemplo disso. Por isso, ele será homenageado neste sábado (27), na inauguração da quadra de beach tênis no clube, às 8h.

O evento é também um tributo a José Roberto, que morreu no fim de 2020, aos 68 anos, vítima da covid-19. O ex-dirigente terá inclusive direito a uma placa no espaço inaugurado. A equipe de O Liberal conversou com os filhos de José Roberto, que agradeceram a homenagem:

"É uma satisfação ter essa homenagem. Ele sempre teve o lado empreendedor e sempre gostou de esporte. Ainda estamos abalados, mas é de extrema importância essa homenagem. Esperamos que sirva de exemplo para todos os que querem seguir nesta área do esporte", disse o empresário Klaus Costa, de 47 anos.

"Eu e minha família recebemos essa homenagem com muito carinho. Lembro quando ele teve um infarto há 10 anos e o médico, na ocasião, disse que ele resistiu porque tinha os músculos cardíacos fortalecidos pela prática de esporte de muitos anos. Agora, mesmo derrotado pela covid-19, a luta dele pela vida está eternizada no Tênis Clube", complementou a engenheira Roberta, de 31 anos.

Os cuidados

O presidente do Tênis Clube do Pará, Mauro Ponte Gonçalves, contou que o evento terá uma recepção aos novos sócios remidos e proprietários do clube, bem como placas em homenagem a pessoas que contribuíram para o clube e um torneio de beach tênis - parte da reestruturação do clube.

Mauro enfatizou que tudo será feito de acordo com as medidas de prevenção contra a covid-19: "Isso tudo será feito dentro dos padrões legais do último decreto. Até 50 pessoas, uso de máscaras, mesas espalhadas e sem aglomeração. Estamos organizando dentro dos cuidados preconizados pelas autoridades", afirmou.