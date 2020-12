Sushiman aponta benefícios da culinária japonesa para a saúde

A culinária japonesa é conhecida por atrair inúmeros admiradores em diversas partes do mundo, em especial no Brasil, onde a comida passou por algumas adaptações para atender as necessidades dos imigrantes japoneses radicados no país e, nos dias atuais, para se adaptar ao paladar brasileiro nos restaurantes que servem alimentos típicos do Japão.

Praticantes de atividades físicas precisam de uma alimentação correta para otimizar os resultados e ter uma vida mais saudável. E a culinária japonesa tem esses requisitos, sendo uma das preferidas de muitos atletas de alto rendimento ou também dos amadores.

Rodrigo Fukumoto é um apaixonado pela culinária japonesa tradicional. O paulista teve grande influência da mãe e, logicamente, pela ligação familiar com o Japão. O que inicialmente era um hobby se tornou sua profissão e hoje, aos 34 anos, Rodrigo é um renomado sushiman, com passagem por alguns dos principais restaurantes do Brasil, com destaque para a Empresa e Restaurante Shio Eventos & Gastronomia, especializada em eventos, onde trabalhou com o Chef Felipe Kawamura, referência da área, e o Hotel Intercontinental, tendo ao seu lado o renomado Chef japonês Shigeo Igarashi. Ele se formou na faculdade Senac, em Gastronomia, uma das melhores de São Paulo, onde conclui diversos cursos por lá, como Manipulação de Alimentos e o curso específico de Culinária Japonesa. Há 10 anos no mercado, ele se especializou e se destacou entre os melhores na categoria de eventos.

- A cozinha sempre foi minha paixão desde pequeno. Aprendi muito com minha mãe. No começo, não via muito como uma profissão, e sim como um hobby. Quando completei 24 anos, decidi largar tudo para ir em busca desse sonho em se tornar um chef de cozinha. Desde sempre a paixão pela culinária já corria pelas minhas veias. Em um certo momento da minha vida, me vi insatisfeito com meu trabalho, resolvi 'jogar tudo para o alto' e fazer aquilo que sempre amei, que é cozinhar. Foi quando meu irmão, que sempre enxergou esse potencial em mim, me incentivou e me presenteou com um curso de culinária japonesa. Desde então, eu me senti completo - conta Rodrigo, que antes disso, trabalhava no setor financeiro.

Além das diversas opções de degustação, a culinária japonesa também possui ingredientes que são importantes para a saúde e longevidade das pessoas. Opções de peixes e o famoso wasabi, por exemplo, estão na lista de componentes que trazem benefícios à saúde, bem-estar e ajudam nas atividades físicas, como explica Rodrigo.

- Podemos dizer que o Japão, hoje, ocupa o primeiro lugar no mundo quando o assunto é longevidade. Eles têm a maior porcentagem de idosos e também o maior número de pessoas acima dos 100 anos, e isso tem ligação direta na dieta à base de raízes, legumes, frutos e peixes. É incrível que cada alimento tem sua função. Wasabi e gengibre, por exemplo, ajudam na digestão e têm uma reconhecida ação desintoxicante. O chá verde é outro tipo bebida antioxidante, que auxilia muito na eliminação de toxinas. A soja, que está todo dia na mesa dos japoneses, é uma boa fonte de proteína natural e, além disso, auxilia na redução de compostos anti-nutricionais. Os peixes são ricos em ômega 3, um ácido-graxo essencial para manter o nosso coração saudável e livre de doenças como AVC (Acidente Vascular Cerebral) e infarto, por exemplo. Com certeza é uma dieta a ser seguida no mundo. Temos exemplos claros que podemos ter uma vida mais saudável e longa seguindo a dieta da culinária japonesa - finaliza.