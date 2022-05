Sporting Cristal x Universidad Católica: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (04/05)

As equipes Sporting Cristal x Universidad Católica entram em campo às 23h (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (04/05), para disputar a 4° rodada da Copa Libertadores da América. A partida ocorre no Estadio Nacional de Lima, no Peru. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Sporting Cristal x Universidad Católica ao vivo?

A partida de Sporting Cristal x Universidad Católica pode ser assistida ao vivo pelo ESPN 4 (Fox Sports), Facebook e Star+, a partir das 23h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Sporting Cristal​: Duarte; Madrid, Chávez, Merlo e Loyola; Castillo, Calcaterra, Yotún, Liza e Ávilla; Gonzáles (Leandro Sosa). Técnico: Roberto Mosquera.

Corinthians: Sebastián Pérez; Rebolledo, Astaburuaga, Galani e Parot; Leiva, Fuenzalida, Cuevas e Valencia; Orellana e Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela

Ficha técnica - Sporting Cristal x Universidad Católica

Copa Libertadores da América

Local: Estadio Nacional de Lima, no Peru

Data/horário: 04 de maio de 2022, às 23h