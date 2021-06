Sport Belém defende a liderança da Copa Pará de Basquete diante do Paysandu

A Copa Pará de Basquete adulto masculino na rodada final para definir os times para disputa dos playoffs. Na sexta-feira (11), no ginásio Moura Carvalho, jogam Clube do Remo x BM/JPS, 19h30; Paysandu x SBB, às 21h. No sábado (12) jogam Tuna x Médici, 9h30 no Moura Carvalho.

O SBB [Sport Belém Basquete] é líder da copa após vencer o Clube do Remo por 72 a 49. O Paysandu, por enquanto, terceiro colocado, ganhou fácil do Médice por 94 a 46.

O confronto diante do Sport Belém vai decidir apenas a ordem de classificação do bicolor na tabela.

O SBB, também participa do campeonato na NLB, está muito focado no duelo com o Papão. “O trabalho da semana foi dentro da nossa realidade. Será um bom jogo”, afirmou André Dias, capitão da equipe.

A Copa Pará está sendo disputada em dois turnos. O primeiro em andamento e o segundo previsto para o mês de setembro com os jogos sempre no ginásio Moura Carvalho do Paysandu