Sombra Fight retorna de forma presencial com quatro lutas no programa

A 21ª edição do Sombra Fight Champions [SFC] tem como atração o combate entre Ledson Heider x Pablo Benaion na categoria pesado [105 kg]. O programa de lutas acontece neste sábado (19) na sede do Centro de Treinamento F2, na Av. Freitas, entre João Paulo II e Almirante Barroso, a partir das a 18h. Ingresso no valor de R$50.

Heirder e Benaion, são faixa preta de jiu –jitsu, buscam posição no serdog com finalidade de lutas fora do Estado. O combate promete muita emoção.

Seriam oito lutas, inclusive uma feminino, e por problemas de peso e lesões o programa ficou reduzido a quatro combates.

O primeiro reúne Adriel Viana e Adenylson Alves. Seguido por Lucas Martins x Sanaildo Sobrinho e Felipe Costa x Victor Pitbull.

“São lutas que prometem muita ação. São lutadores que estão querendo ter espaço no MMA”, diz o mestre Sombra, coordenador do SFC.

Sombra segue os critérios sanitários de prevenção à covid-19, permitindo a presença de público com devida máscara.