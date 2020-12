Seleção Paraense de Tênis de Mesa conquista medalhas no Campeonato Brasileiro

O tênis de mesa paraense retorna do Campeonato Brasileiro - TMB Platinum, promovido pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) com doze medalhas na bagagem.

Os paraenses conquistaram cinco medalhas de prata e sete de bronze no certame realizado no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com a participação de 789 atletas de 21 estados.

“Não trouxemos medalhas de ouro, mas estamos felizes com a nossa participação. Disputamos com equipes bem mais preparadas. Foram resultados excelentes para o tênis de mesa paraense”, comentou a mesa-tenista Glauciane Mendes, da equipe feminino.

A equipe masculino ganhou medalha de prata na categoria Absoluto A de Seleção Estadual e bronze na categoria Absoluto B de Clube. Prata na categoria Absoluto C em equipes de Clube e de bronze na categoria C de Seleção Estadual.

Na categoria Absoluto D, a equipe de Clube ficou com a prata e a de Seleção Estadual com o bronze.

A equipe feminina conquistou a medalha de prata na categoria Absoluto B de Seleção Estadual e a de bronze na categoria Absoluto A de Clube.

No individual, Glaucia Medeiros levou a medalha de prata, na categoria Absoluto D. Francis Pamplona ficou com o bronze na categoria Absoluto C Feminino; João Sousa conquistou o bronze na categoria Absoluto D Masculino, Sérgio Rodrigues levou a medalha de bronze na Categoria Absoluto C Masculino.

Outras posições dos paraenses: Rachell Moraes, 5º lugar na categoria Absoluto C Feminino; João Victor, 5° lugar no Absoluto C Masculino; Lucas Cardoso, 5° lugar no Absoluto E masculino.