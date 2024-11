Seleção Paraense de Beach Tennis garante primeira participação no 'Brasileirão' da modalidade

O Pará terá, pela primeira vez, representantes no Campeonato Brasileiro Open de Beach Tennis, que será realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, na praia de Camburi, em Vitória (ES). A seleção paraense deve tentar o título contra grandes representantes de outros estados brasileiros.

A competição terá categorias amadoras (nível técnico e por idade), e categorias profissionais com R$ 30 mil em premiação: R$ 12 mil no feminino, R$ 12 mil no masculino e R$ 6 mil na categoria mista.

No Pará, o Beach Tennis tem se popularizado nos últimos anos e, com campeonatos que ocorreram nas cidades paraenses de Bragança e Redenção, a Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) possibilitou que atletas do estado pudessem competir no Brasileiro.

Para Rodrigo Alfaia, representante oficial da CBBT no Pará, a competição é uma prova da popularidade da modalidade. “É uma grande vitória para o esporte ter um torneio a nível nacional, isso demonstra como o esporte cresceu e tem se tornado referência para o Brasil e para o mundo, nesse torneio teremos mais de 1000 atletas das federações de Beach Tennis de vários estados”, disse.

Agora, o principal objetivo da equipe paraense é trazer o título inédito na primeira participação do Pará no cenário nacional do esporte.