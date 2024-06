Seleção brasileira masculina não resiste e perde para a Eslovênia na Liga das Nações de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei amargou mais uma derrota na Liga das Nações (VNL). Contra a invicta Eslovênia, na manhã desta sexta-feira (7), o Brasil tentou até o quinto set, no entanto, não conseguiu evitar a derrota e perdeu por 3 sets a 2, com parciais de 26/24, 23/24, 26/24, 21/25 e 15/12, na etapa de Fukuoka, no Japão.

O jogo foi duro e decidido no detalhe. Levou a vantagem quem errou menos. Além disso, a Eslovênia conseguiu ser bem mais efetiva que a equipe brasileira, que pecou em algumas bolas. O ponteiro Adriano foi o principal pontuador da seleção, com 21 pontos.

VEJA MAIS

A partida começou com o domínio da Eslovênia, que usou saques forçados para afetar a recepção do Brasil. A estratégia funcionou. Além disso, os eslovenos conseguiram uma boa marcação no bloqueio e viraram as bolas. Mesmo com a vantagem técnica, o jogo foi lá e cá, mas o set terminou 26 a 24.

No segundo, o Brasil voltou mais forte. Melhor no set, a equipe brasileira conseguiu a vantagem e as viradas de bola. No fim, a Seleção fechou o set em 25 a 23. Na parcial seguinte, a Eslovênia voltou a ficar na frente. Com bons bloqueios, os eslovenos fizeram 26 a 24.

Os meninos do Brasil reagiram no quarto set. Com mais agressividade e poucos erros na recepção, a equipe se encontrou e dominou a parcial, com um 25 a 21. Já no tie-break, o resultado foi no detalhe. A Eslovênia seguiu forte e o último ponto ocorreu após um toque na rede de Alan, fechando o jogo em 15 a 12 para os adversários.

O próximo comprimisso da Seleção é contra a atual campeã Polônia, na madrugada de sábado (8), às 3h30, em Fukuoka, no Japão. Na VNL, o Brasil tem sete partidas, sendo quatro vitórias e três derrotas. Vale destacar que a equipe já está classificada para os Jogos de Paris 2024.