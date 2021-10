Segunda regata do campeonato paraense de remo será no complexo do Ver-o-Rio

Neste domingo (24) será realizada, no complexo turístico Ver-o-Rio, a segunda regada do Campeonato Paraense de Remo 2021. Serão disputadas quinze provas nas categorias Júnior B, Júnior A, Sub-23, Sênior, Peso Leve e Máster, divididas em oito páreos masculino e sete feminino.

A regata terá largada às 7h30, conforme o programa estabelecido pela Fepar [Federação Paraense de Remo]. O encerramento está previsto para às 11h30. “Se tudo correr bem com o tempo, cumpriremos o programa”, destaca Luciel Caxiado, presidente da Federação.

Todas provas terão saída nas mediações do igarapé do Una, com percurso de 2km até a linha de chegada determinada pela comissão técnica da federação.

Liderança

O Paysandu, campeão de 2019 - em 2020 não houve campeonato - está disparado na frente dos rivais, com 54 pontos. Associação de Remo Guajará, está em segundo, com 29 ponto,s e em terceiro o Clube do Remo com 22. A Tuna Luso Brasileira ainda não pontuou. O Remo passou em branco na primeira regata - não venceu nenhum páreo. Diante dessa enorme vantagem, o bicolor tem todas condições de conquistar o bicampeonato antecipadamente.

Trabalhando para uma regata de nível técnico disciplinar, a Fepar promoveu, de forma online, o segundo encontro de atletas de remo olímpico paraense. A presidente da CBR [Confederação Brasileira de Remo], Magali Moreira, foi a palestrante, que abordou o tema “a presença feminina no esporte de remo”, em alusão à campanha do Outubro Rosa, mês de combate e prevenção ao câncer da mama.

A regata também homenageia a padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré, em seu mês de festa.