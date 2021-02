Seel visita Bagre, no Marajó, para implantação de projetos esportivos

Uma equipe da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) faz visita técnica na cidade Bagre, no Marajó, a partir de quinta-feira (11) e segue até domingo (14).

O objetivo dos representantes do órgão esportivo estadual é um levantamento de informações para identificação de potencial esportivo no local e, ainda, ministrar workshop com apresentação dos programas e projetos desenvolvidos pela Seel.

Erivelto Pastana, diretor técnico de Esporte e Lazer da Seel, diz que com a divulgação dos programas e projetos o Estado e municípios possam viabilizar ações de democratização do esporte por meio de parceria.

Neste ano, realizou sua primeira visita técnica na cidade de Itupiranga, no sudeste paraense, no mês de janeiro.

Pastana e a técnica Elenir Cunha, na ocasião, vistoriaram a praça da Juventude, o estádio Municipal Jaime Sena Pimentel, os ginásios dos distritos Cajazeiras e Tauiri, além, dos campos do Caveirinha, Mutirão, BN, Agrovila e outras quadras esportivas no município.

O workshop ocorreu na Secretaria Municipal Educação para um público de 40 pessoas ligadas ao desporto local.

“Nós, observamos que em Itupiranga que o futebol é a modalidade predominante. O ciclismo também tem forte aceitação entre os jovens. Então, é necessário ter um olhar mais atento para essas práticas esportivas. Por isso, já foi protocolado na Seel o pedido para a implantação do projeto Gol do Brasil no município”, disse.