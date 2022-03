Sebastian Vettel testa positivo para covid-19 e está fora do primeiro GP de 2022 da Fórmula 1

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel não disputará a primeira corrida da temporada de 2022, o GP do Bahrein. Isso porque o alemão testou positivo para covid-19 e não irá se recuperar a tempo. No momento, o piloto da Aston Martin está isolado em casa, na Suíça. Ele será substituído pelo compatriota Nico Hulkenberg, que é reserva do time britânico.

Vettel é o segundo piloto da F1 a contrair o novo coronavírus em 2022. Na última sexta-feira (11), no segundo dia de testes da pré-temporada no Bahrein, o australiano Daniel Ricciardo também testou positivo para Covid-19 e não participou dos treinos.

Esta será a primeira vez, desde 2007, que Vettel não disputará a primeira corrida da temporada. O alemão tem quatro títulos mundiais, que ganhou quando ainda era piloto da Red Bull.

Já para Hulkenberg, esta corrida marca um retorno para F1, mesmo que temporária. Ele foi titular em 2010 e entre 2012 e 2019, passando por Williams, Sauber e Force India, que hoje é a Aston Martin.

Hulkenberg é o piloto com mais corridas disputadas sem pódios. Já foram 179 GPs e três quarto lugares, o último na Bélgica, em 2016.

O grande prêmio do Bahrein ocorre no próximo domingo (20), a partir das 12h, com 10 equipes e 20 pilotos.

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esportes de OLiberal.com, Andre Gomes)