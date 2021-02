Depois de deixar a Ferrari, Vettel se desfaz de coleção rara de carros da escuderia; confira os modelos

O piloto da Fórmula 1 ex-Ferrari Sebastian Vettel parece estar desapegando de vez da escuderia italiana. Não só isso: o alemão decidiu colocar em leilão oito carrões à venda, entre eles uma BMW, Mercedes e simplesmente cinco Ferraris - incluindo três modelos raros.+ Veja a tabela de classificação do Brasileirão e simule a reta final

Vettel deixou a escudeira ao final da temporada 2020, onde ele terminou o ano na 13ª colocação. Campeão mundial em quatro oportunidades - 2010, 2011, 2013 e 2013 - e vice-campeão em outras três oportunidades, Vettel estará em 2021 na equipe Aston Martin.

Sem explicar o motivo das vendas, a informação foi confirmada pela assessoria do piloto ao portal alemão "Auto Motor Und Sport". Segundo eles, a baixíssima quilometragem dos carros explicaria que o tetracampeão não teria o hábito de sair pelas ruas com as máquinas que contemplava na garagem. Vale lembrar que alguns modelos já foram vendidos.Veja abaixo quais os carros à venda e confira imagens:La Ferrari 2016 - Sem ter o preço revelado, Vettel já vendeu o modelo de 2016. O carro alcança cerca de 490 km rodados, tem detalhes como o nome do piloto gravado no banco e possui a cor específica "Rosso Corsa".Ferrari Enzo 2004 - Outro modelo sem preço revelado e que está no site do leilão foi carro de 2004, que tem 1.790 km rodados. Esta é uma das Ferraris raras da luxuosa coleção.Ferrari F50 1996 - Comprado na Dinamarca, o carro foi adquirido no ano de 2015, quando Vettel chegou à equipe. Sucesso da década de 90, a máquina tem 6.940 km rodados e já foi vendido.Ferrari F12TDF 2016 - Colocado àvenda por uma bagatela de R$ 4,7 milhões, o carro chegou zerado para as mãos do tetracampeão e tem agora 1.200Km rodados. O detalhe do modelo amarelado é que tem o nome de Vettel gravado.Ferrari 458 Speciale 2015 - Com preço fixado em R$ 2,3 milhões, a luxuosa Ferrari de Vettel não bate 3.100 km rodados e também tem seu nome marcado no carro.Mercedes SL65 AMG Black Series 2009 - Diferente dos modelos da Ferrari, o campeão das pistas também quer vender sua Mercedes. Com R$ 1,8 milhão como valor previsto, o carro foi dado como presente por Vettel vencer o GP de Abu Dhabi, em 2009.Mercedes SLS AMG 2010 - O comprador que quiser ter em sua garagem a Mercedes de Vettel terá de desembolsar R$ 1,1 milhão. O carro foi usado como safety car nas temporadas da F1 em 2010 e 2012. BMW Z8 2002 - O piloto ex-Ferrari comprou esse carro luxuoso em 2015 e colocou à venda por R$ 1,1 milhão, foi usado nas filmagens "007 o mundo não é o bastante" e já teve dois outros donos.

La Ferrari 2016 (Reprodução / Instagram)

Ferrari Enzo 2004 (Reprodução / Instagram)

Ferrari F50 1996 (Reprodução / Instagram)

Ferrari F12TDF 2016 (Reprodução / Instagram)

Ferrari F12TDF 2016 (Reprodução / Instagram)

BMW Z8 2002 (Reprodução / Instagram)

Mercedes SL65 AMG Black Series 2009 (Reprodução / Instagram)

Mercedes SLS AMG 2010 (Reprodução / Instagram)

Safety Car (Reprodução / Instagram)

BMW Z8 2002 (Reprodução / Instagram)