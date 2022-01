Saiba onde assistir e os horários dos jogos da NBA deste final de semana

O final de semana será bem movimentado na NBA, maior liga de basquete do mundo. Com a temporada 21/22 em andamento, vários jogos serão realizados na sexta-feira, sábado e domingo.

Um dos pontos fortes da temporada é a retomada do Golden State Warriors, que, sob o comando do astro Stephen Curry, se coloca como um dos favoritos ao título. O destaque negativo é para o Los Angeles Lakers, que mesmo com nomes de peso como Lebron James e Russell Westbrook, está na 7ª posição da conferência Oeste.

Com tanta emoção, OLiberal.com separou os horários e onde vão passar os jogos neste final de semana. Confira:

Sexta-feira (7)

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers - 21h (NBA League Pass)

Utah Jazz x Toronto Raptors - 21h30 (NBA League Pass)

Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets - 21h30 (ESPN)

Washington Wizards x Chicago Bulls - 22h (NBA League Pass)

Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder - 22h (NBA League Pass)

Dallas Mavericks x Houston Rockets - 22h (NBA League Pass)

Sacramento Kings x Denver Nuggets - 23h (NBA League Pass)

Sábado (8)

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers - 00h00 (ESPN)

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers - 00h00 (NBA League Pass)

Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers - 17h30 (NBA League Pass)

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets - 21h (NBA League Pass)

Orlando Magic x Detroit Pistons - 21h (NBA League Pass)

Utah Jazz x Indiana Pacers - 21h (NBA League Pass)

New York Knicks x Boston Celtics - 21h30 (ESPN)

Miami Heat x Phoenix Suns - 23h (NBA League Pass)

Domingo (9)

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets - 14h (NBA League Pass)

Atlanta Hawks x Los Angeles Clippers - 17h30 (NBA League Pass)

Washington Wizards x Orlando Magic - 20h (NBA League Pass)

New Orleans Pelicans x Toronto Raptors - 20h (NBA League Pass)

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets - 21h (NBA League Pass)

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder - 21h (NBA League Pass)

Chicago Bulls x Dallas Mavericks - 21h30 (NBA League Pass)

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors - 22h30 (NBA League Pass)

Sacramento Kings x Portland Trail Blazers - 23h (NBA League Pass)

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers - 23h30 (BAND / Youtube TNT Sports / TWITCH)