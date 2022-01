Saiba como assistir à partida entre Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs, pela NBA

A NBA não para e nesta sexta-feira (7), a bola sobe para uma partida entre franquias de conferências opostas. O San Antonio Spurs, da Conferência Oeste, visita o Philadelphia 76ers, da Confererência Leste, às 21h, no Wells Fargo Center, em Filadélfia (EUA).

Como chegam?

Em recuperação e com o pivô Joel Embiid voltando a ser dominante no garrafão, o Philadelphia busca evoluir a campanha de 21 vitórias e 16 derrotas, que o colocam na quinta colocação do lado Leste.

A equipe da casa é favorita na disputa contra os Spurs, que estão em reconstrução, mas ainda brigam por uma vaga no play-in - uma espécie de repescagem para os playoffs da liga.

Onde assistir?

A partida entre Philadelphia e San Antonio tem transmissão pelo NBA League Pass, o streaming da própria liga. Acompanhe a partida às 21h.