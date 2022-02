Remo goleia o Paysandu e conquista bicampeonato paraense de futsal sub-7

O time de futsal do Clube do Remo, categoria sub-7, aplicou a goleada de 6 a 1 no Paysandu e conquistou o bicampeonato paraense da categoria, referente às temporadas 2020/2021. Para completar, o título foi com 100% de aproveitamento: a equipe azulina, comandada pelo técnico Mário Júnior, não perdeu nenhum jogo na competição.

O clássico foi realizado no ginásio do Sesi, Ananindeua, na noite desta quarta-feira (9). Os gols dos azulinos foram marcados por Juliano (4), Davi Luca e Paulinho Mota. Juliano se tornou o principal goleador do campeonato, com 21 gols marcados.

O Clube do Remo foi também foi campeão da categoria sub-11 e ainda vai disputar os títulos das categorias sub-8, 9, 10 e 12, que acontecem neste final de semana na capital paraense.