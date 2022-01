Remo abre inscrições para peneira de basquete do clube

O Remo abriu as inscrições para a peneira do time de basquete do clube. As matrículas podem ser feitas na secretaria do ginásio Serra Freire, com taxa de R $30. As seletivas vão ser divididas em dois dias: na sexta-feira (28) e no sábado (29). As vagas são para as categorias de base do Leão.

Para participar da seletiva, será necessário a apresentação de documento oficial que tenha os dados de nascimento e o comprovante de vacinação.

Serviço

Peneira de sexta-feira (28)

Para os nascidos em 2010, 2011 e 2012: de 17h às 18h45

Para os nascidos em 2008 e 2009: de 18h45 às 20h30

Local: Ginásio Serra Freire (acesso pela Av. Brás de Aguiar)

Peneira de sábado (29)

Para os nascidos em 2006 e 2007: de 09h às 10h45

Para os nascidos em 2004 e 2005: de 10h45 às 12h30