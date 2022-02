Remadores do Pará disputam desafio nacional de 60 km na Bahia

Um grupo de 15 remadores paraenses da Canoa Paidégua disputa, neste final de semana, uma das maiores provas de canoa havaiana do Brasil. No sábado (19) inicia o Desafio Yatch Club, prova que percorre 60 quilômetros entre Salvador e a vila de Morro de São Paulo, ambos na Bahia. O desafio ocorre sem revezamentos.

O circuito voltará a ser realizado depois de dois anos. Em 2021, o evento precisou ser cancelado por conta da pandemia de covid-19.

Esta é a terceira vez que a equipe paraense participa da competição e, nos últimos anos, vem acumulando resultados positivos. Na primeira participação, em 2019, a equipe ficou em quinto lugar geral entre trinta canoas. Já em 2020, a Canoa Paidégua conseguiu chegar em terceiro lugar.

De acordo com o instrutor da equipe, Igor Vianna, a equipe paraense precisará se adaptar à remada em mar aberto. Ele explica que, devido à geografia do norte do Brasil, os treinos são realizados em rios. No entanto, ele garante que o grupo está determinado em superar este desafio.

“A nossa remada é em água doce, mas isso não tem prejudicado o desempenho das equipes que estão treinando forte desde o ano passado", explica.