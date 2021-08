Rayssa Leal vira na última manobra e garante título de etapa da Liga Mundial de Street

Medalhista de prata nos Jogos de Tóquio, a brasileira Rayssa Leal venceu neste sábado (28) a etapa de Salt Lake City da Liga Mundial de Skate. A maranhense conseguiu o título na última manobra e venceu o segundo título da carreira.

A pontuação final de Rayssa foi 21.0. A prata ficou com Funa Nakayama com 20.7. O bronze com Roos Zwetsloot com 19.6. A paulista Pâmela Rosa ficou em quarto com 16.4. As demais brasileiras, Letícia Bufoni e Marina Gabriela, não conseguiram se classificar à final.

Liderança num passe de mágica

Apesar da queda na primeira volta, Rayssa conseguiu se recuperar na segunda tentativa e fez uma das melhores notas da rodada inaugural da final, recebendo 4.5. A maranhense só ficou atrás da campeã olímpica, a japonesa Momiji Nishiya, que fez 4.9.

Veio a parte das manobras, e Pâmela se recuperou recebendo 5.6. Em seguida, a Fadinha conseguiu um 6.6 em sua segunda manobra.

No entanto o título não viria fácil. A japonese Funa Nakayama conseguiu a mesma nota que Rayssa, um 6.6, e pulou para o primeiro lugar. Veio a rodada final, e Rayssa, como num passe de mágica, fez uma linda manobra de 8.5, ficando com o título.