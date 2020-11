Rafael dos Anjos lança desafio a Conor McGregor, que reitera foco em Poirier, mas responde: ‘Topo tudo’

Ex-campeão peso-leve do Ultimate entre 2015 e 2016, Rafael dos Anjos retornou à categoria onde reinou e, no último sábado (14), na luta principal do UFC Vegas 14, teve uma boa atuação na vitória por decisão dividida sobre Paul Felder, recuperando-se das duas derrotas em sequência que havia sofrido na organização. Aos 36 anos, o brasileiro mostrou que está pronto para tentar uma nova “corrida” pelo título da divisão e, em entrevista aos jornalistas após o confronto, mirou alto e lançou desafio a Conor McGregor, ex-detentor dos cinturões peso-pena e leve da companhia.

Conor McGregor não entra em octógono desde janeiro deste ano, quando derrotou Donald Cerrone em apenas 40 segundos na luta principal do UFC 246. Após chegar a anunciar sua aposentadoria do MMA, o irlandês, ao que tudo indica, mudou de ideia mais uma vez, e teve recentemente um duelo marcado diante de Dustin Poirier para o card do UFC 257, agendado para 23 de janeiro de 2021, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ciente disso, Dos Anjos disse que estaria disposto a esperar pelo próximo desafio de McGregor, mas ressaltou que seu foco está em disputar o cinturão peso-leve do UFC em um futuro próximo.

- Eu esperaria (pela luta entre Conor McGregor e Dustin Poirier). Estamos em novembro, a luta vai ser em janeiro. Esperaria até maio, abril. Uma luta dessas eu esperaria. Tiraria um tempo off agora, tive um treinamento duro, muita coisa aconteceu. Se ele estiver dentro, é isso. O foco é o cinturão. Não vou sentar na geladeira esperando seis, sete meses por uma luta. Quem estiver na fila e me colocar na boca do cinturão, é o que quero. Com o campeão (Khabib Nurmagomedov) se aposentando, o cinturão ficaria vago - afirmou Dos Anjos.

Ao tomar conhecimento do desafio feito por Rafael dos Anjos, Conor McGregor não demorou a se pronunciar através de suas redes sociais. O irlandês, de 32 anos, reiterou seu foco na luta contra Dustin Poirier, mas não descartou um possível combate diante do brasileiro, dizendo que “topa tudo”. Além disso, “The Notorious” relembrou a encarada com Dos Anjos, em luta que aconteceria justamente pelo cinturão peso-leve, em 2016, mas acabou sendo cancelada após lesão sofrida por Rafael.

- Dustin (Poirier) primeiro, mas topo tudo. Lembrando este clássico (risos). Olha o Dana (White) hahahah. Entretenimento clássico do MMA. El Chap! - escreveu Conor, que na ocasião, estava vestido com uma roupa inspirada em uma foto do traficante internacional Joaquín “El Chapo” Guzmán.