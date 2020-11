Rafael dos Anjos e Paul Felder fazem ‘Luta da Noite’ no UFC Vegas 14, e cada um fatura R$ 273 mil

Além da vitória por decisão dividida sobre Paul Felder na luta principal do UFC Vegas 14, realizado no último sábado (14), Rafael dos Anjos teve mais um motivo para comemorar após o evento. O brasileiro – assim como Felder – foi agraciado com o bônus de “Luta da Noite”, no valor de 50 mil dólares para cada (cerca de R$ 273 mil).

Convocado há cinco dias do evento, o americano sentiu o ritmo de luta contra Dos Anjos, que impôs seu jogo desde o primeiro round e manteve a postura agressiva durante todo o combate. Depois de dois reveses seguidos, em sua volta ao peso leve, Rafael – que já foi campeão – reencontrou as vitórias.

Outros dois lutadores foram premiados por suas performances individuais. No co-main event, Khaos Williams precisou de apenas 30 segundos para despachar Abdul Razak Alhassan por nocaute com um “diretaço” de direita, enquanto Sean Strickland derrotou Brendan Allen por nocaute técnico no segundo assalto. Assim como Dos Anjos e Felder, Khaos e Sean também levaram US$ 50 mil.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC Fight Night 182UFC Apex, em Las Vegas (EUA)Sábado, 14 de novembro de 2020

Card principalRafael dos Anjos derrotou Paul Felder por decisão dividida dos juradosKhaos Williams derrotou Abdul Razak Alhassan por nocaute no 1RAshley Yoder derrotou Miranda Granger por decisão unânime dos juradosSean Strickland derrotou Brendan Allen por nocaute técnico no 2RCory McKenna derrotou Kay Hansen por decisão unânime dos jurados

Card preliminar Kanako Murata derrotou Randa Markos por decisão unânime dos juradosTony Gravely derrotou Geraldo de Freitas por decisão dividida dos juradosAlex Morono derrotou Rhys McKee por decisão unânime dos juradosDon’Tale Mayes derrotou Roque Martinez por decisão unânime dos jurados