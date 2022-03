Quarterback Colin Kaepernick pode retornar à NFL após sair por causa de protestos antirracistas

Um dos icones da luta antirracista dos Estados Unidos, o quarterback Colin Kaepernick pode retornar à NFL. O atleta está afastado da liga nacional de futebol americano desde o fim da temporada de 2016. Mesmo assim, o jogador continuou com os exercícios e tem conversado com alguns times profissionais para fazer o seu retorno.

Ao que tudo indica, o interesse pelo jogador cresceu após vários vídeos dele treinando e em forma física. Recentemente, Kaepernick afirmou que treina de cinco a seis dias por semana e que sempre pensa em retornar à NFL.

“Ainda acordo às 5h da manhã e treino cinco, seis dias por semana para me certificar que estou pronto para levar um time a um Super Bowl novamente. Isso é algo que nunca vou largar, não importa a ação dos times e seus parceiros para me negar um emprego”, declarou o atleta.

Colin Kaepernick foi um dos primeiros atletas da liga a se manifestar contra a violência policial nos Estados Unidos. Durante o hino nacional do país, Kaepernick se ajoelhava em protesto a descriminação racial. Depois de 2016, quando teve o contrato com San Francisco 49ers encerrado, o quarterback não recebeu proposta de outros times e está de fora da NFL desde então.

Kaepernick chegou a processar a NFL por conta da “suspensão” que ele teve. A liga chegou a pedir desculpas e disse que deveria ter agido de forma diferente, mas nunca fez nada para que o atleta pudesse retornar aos gramados.

Nas redes sociais, o diretor norte-americano Spike Lee contou que fará um documentário contando a história do jogador. Em fevereiro deste ano, o rapper Eminem se ajoelhou no palco do Super Bowl, em homenagem a Kaepernick. Além disso, a cantora Rihanna já recusou participação ao evento, em solidariedade ao atleta.