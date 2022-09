Quarta luta entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno vai ocorrer no UFC Rio, diz jornalista

Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno partem para fazer história no UFC. Os dois devem protagonizar a primeira “quadrilogia” da organização. E o paraense pode fazer esta luta em “casa”. Segundo o jornalista mexicano Rodrigo Del Campo González, da "ClaroSports", o Ultimete está ajustando os últimos detalhes para que o combate ocorre no Brasil, no UFC Rio, em 2023.

Se isso for confirmado para a organização, Daico terá o seu pedido atendido. Pelas redes sociais, o paraense pediu ao UFC que marcasse a quarta luta entre os dois para o Brasil. Já está certo que o evento do Rio de Janeiro, que ocorre no dia 21 de janeiro, será numerado, ou seja, com disputa de cinturão.

Deiveson e Brandon fazem a unificação dos seus cinturões. O paraense é o campeão linear, enquanto que Moreno tem o título interino da categoria peso-mosca.

“Posso confirmar que se ajustam os últimos detalhes para Brandon Moreno vs Deiveson Figueiredo 4, unificando o título dos moscas do UFC no dia 21 de janeiro de 2023. Primeiro evento no Brasil desde março de 2020, primeiro no Rio desde maio de 2019 e quarta luta entre os dois em pouco mais de dois anos”, disse o jornalista.

Moreno e Figueiredo se enfrentaram pela primeira vez em 2020. Naquele momento, o combate terminou empatado e Deiveson continuou com o cinturão. Já na revanche, em junho de 2021, o paraense perdeu por finalização no segundo round e o mexicano sagrou-se campeão. A trilogia ocorreu em janeiro deste ano, no UFC 270, onde Daico saiu vencedor por decisão dos juízes. Com isso, os dois estão empatados com uma vitória cada.

Em julho, o UFC promoveu a disputa pelo cinturão interino da categoria entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, já que Deiveson estava lesionado e não podia lutar. O mexicano venceu e ficou com o título interino.

Até o momento, o UFC Rio tem uma luta confirmada: o brasileiro Gabriel Bonfim enfrenta Mounir Lazzez, na categoria dos meio-médios. Também existe uma expectativa de que Glover Teixeira e Jiri Prochazka façam a revanche pelo cinturão do peso-meio-pesado.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)