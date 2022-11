Projeto social realiza inclusão através da prática desportiva para jovens e adultos em Santarém

No município de Santarém, um Projeto social realiza a inclusão através da prática esportiva por meio do time Portugal Futebol Clube, formado por 32 pessoas entre adultos e adolescentes do sexo masculino, com idade entre 16 a 50 anos.

O coordenador do time do bem, Elin Medeiros, conta que o projeto nasceu em 2016. Até que no ano de 2020, ele teve a vida completamente mudada por um convite para participar do time. Na época, ele relata que fazia usos de entorpecentes, mas não era viciado. Neste momento, ele viu no esporte uma forma de mudar de vida e dedicou-se ao máximo.

“Parei de usar droga, parei de beber, e joguei de cabeça no projeto. Até que chegou um ponto que não tínhamos mais nem uniformes por falta de patrocínio. Então corri atrás disso, mesmo sendo só um jogador e depois de um tempo, virei coordenador do time”.

O projeto de inclusão social mudou todas as perspectivas de vida de Elin de forma positiva. Além de liderar o time e sair do mundo das drogas, ele conheceu a esposa no projeto e hoje eles caminham juntos no mesmo sonho.

Time participa de competições amistosas no município (Divulgação/ Portugal Clube)

Público alvo do projeto

O projeto busca, além de promover lazer, trabalhar a inclusão de jovens envolvidos com drogas.

“Temos muitos pais de famílias no time, que nunca usaram drogas, mas abraçaram a causa e lutam conosco para a inclusão de jovens e adultos que usam entorpecentes para que eles possam mudar de vida”.

Elin conta que o time tem também uma função social: resgate de pessoas do bairro onde ele mora, que eram amigos de infância e alguns foram para o mundo das drogas.

“Pessoas que brincavam comigo e infelizmente se perderam. Estamos trabalhando esta inclusão deles”.

Estrutura

O projeto não tem estrutura própria para os treinos da equipe que são realizados aos domingos, em campos de futebol alugados. No entanto, Emir destaca as dificuldades para pagar pelo espaço, haja vista que eles não têm patrocinadores.

O time participa de algumas competições amistosas no município. A equipe também trabalha a socialização entre a equipe através de passeios. Para o futuro, eles esperam conseguir realizar desafios maiores.

Os interessados em ajudar o projeto, podem entrar em contato com o coordenador do time pelo telefone (93) 99126-4701.