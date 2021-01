Lucas Pereira x Damasco: evento é a atração do boxe paraense no final de semana

Um evento de boxe profissional será realizado neste sábado (23) na sede social do Pará Clube, na Travessa Lomas Valentina, bairro do Marco, a partir das 19h.

O programa tem como atração o combate entre o paraense Lucas Pereira e o paulista Rogério Damasco, campeão brasileiro da categoria cruzador (86 kg).

Há dois anos, Lucas não se apresenta em Belém. É enorme a e expectativa em torno do seu retorno ao ringue em solo paraense. Rogério Damasco ascendeu a categoria cruzador após brilhar na categoria Super Médio- 76 kg.

Jackson Furtado [Neguinho], três vezes campeão brasileiro amador na categoria super pena, vai para sua sétima luta no boxe profissional diante de Nathann Ramatis. Com seis triunfos - sendo que cinco deles por nocaute técnico.

Seguindo a orientação do Governo, obedecendo os protocolos de saúde diante da pandemia do coronavírus, não haverá presença de público no evento. Apenas os pugilistas e comissão técnica, além da Federação de Boxe Profissional do Pará [FBPP].

A presidente do Conselho Nacional de Boxe [CNB], Geyza Caryny, além do super campeão Acelino ’Popo´’ Freitas estão em Belém e participaram da pesagem realizada sexta-feira (21).

O evento será transmitido pelo canal YouTube ao vivo.

Card de lutas

Super Pena

Weverson Santos x Pablo Wilker – Debut

Pesado

Ronaldy Costa x Leonardo Vasconcelos – Debut

Leve

Carlos Henrique Oliveira – PA x Chico da Cruz – PI

Super Pena

Jefferson Silva x Rôger Giovanni

Médio

Ernane Pimenta x Jonatthan de Barros

Super Pena

Jackson Furtado x Nathann Rematis

Cruzador

Lucas Pereira – PA x Rogerio Damasco - SP