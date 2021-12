Professores promovem aulas de canoagem para jovens em São Domingos do Capim

Professores e monitores do município de São Domingos do Capim, no nordeste do Pará, começaram na última segunda-feira (1º) um projeto de capacitação de novos atletas da canoagem. O curso envolve ensinamentos teóricos e práticos sobre o esporte. A iniciativa estende até o próximo sábado (29).

O projeto tem como objetivo ministrar aulas de canoagem de velocidade para adolescentes e jovens de 13 a 18 anos, incentivando a importância do esporte e respeito ao meio ambiente. Atualmente, o centro conta com 80 pessoas matriculadas.

Os conteúdos teóricos são ministrados em três módulos: Abordagem histórica de canoagem e iniciação à técnica nas modalidades de velocidade e canoa canadense; a canoagem de velocidade, que inclui as técnicas de canoa e remada, e as noções de procedimentos didáticos e primeiros socorros. O ministrante do curso é o professor Roberto Ruffeil.