Primeiro caso da variante Ômicron é registrado na NBA; trata-se de um jogador

Assim como em diversos lugares do planeta, o coronavírus voltou a assolar a NBA. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) estima que a nova variante representa, agora, 3% dos casos nos Estados Unidos.

Até o momento, o Chicago Bulls, que vive um surto da doença, teve dois jogos adiados. Atualmente, 37 atletas estão inseridos nos protocolos de saúde e segurança. No entanto, ainda não houve nenhuma informação oficial da NBA sobre a possibilidade de paralisação da temporada.

O receio por conta de uma possível interrupção tem crescido, como ocorreu em março de 2020, mas ainda não há nenhuma possibilidade no momento. Enquanto isso, caso seja necessário, a NBA vai apenas suspender partidas.

Segundo a NBA, cerca de 97% dos jogadores da liga estão completamente vacinados. Entre os não vacinados estão Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Bradley Beal (Washington Wizards) e Michael Porter (Denver Nuggets). Em contrapartida, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), que perdeu sete parentes para a COVID-19, incluindo sua mãe, tornou-se um grande defensor da vacinação na NBA.

Ômicron

A variante está se espalhando rapidamente pelo planeta, o que é alarmante. Fortemente mutada, a Ômicron levou a uma séria redução na capacidade das vacinas de nos proteger de pegar o coronavírus.

De acordo com as autoridades da saúde, ainda são necessários mais dados para saber se as infecções pela variante causam doenças mais graves ou mais mortes do que a infecção por outras variantes. Além disso, não se sabe ainda se haverá reinfecções e infecções emergentes em pessoas totalmente vacinadas contra a COVID-19.

Novos protocolos

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, a NBA e a NBPA (Associação dos Jogadores) estão discutindo novos protocolos de saúde e segurança.

Já segundo Charania, com o aumento dos casos de COVID-19 entre os jogadores, as duas entidades estão em discussões para aumentar a testagem nos atletas em dias de jogos e treinos.