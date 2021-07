Primeira edição do Parazão de Fut 7 chega ao fim e classifica equipe para a Copa do Brasil

A primeira edição do Campeonato Paraense Fut 7 chegou ao fim na última quarta-feira (15), com a vitória do Estrela de Davi em cima do Estrela Porto, na Arena Space Ball, em Ananindeua. A equipe vencedora conquistou uma vaga na Copa do Brasil, com a data a ser definida, em Santa Catarina, ainda este ano.

"A ideia do torneio surgiu do nosso ex-presidente do Parazão da Pelada, começou a dar ênfase ao Fut 7 e fez a chancela com a Confederação Brasileira de Futebol de 7 (CBF7). Idealizamos então toda a competição e agregou os times da pelada", contou Aderlan ao O Liberal.

O primeiro Parazão Fut 7 chegou ao fim há pouco e a organização já prepara o próximo campeonato. Agora, com o dobro de participantes, o que mostra o crescimento da modalidade, ao menos na Região Metropolitana de Belém:

"O próximo Parazão Fut 7, a gente vai formatar de um modo mais longo. Nesta primeira edição foram 16 equipes, que já estão credenciadas para a próxima. Já estamos garimpando outros times, para fecharmos em 32", concluiu Aderlan.

A modalidade

O fut, 7 ou futebol society, é jogado com sete jogadores em cada time e dois árbitros responsáveis pelos jogos. As partidas tem duração de dois tempos de 25 minutos. A modalidade foi oficializada em 1996, quando foi fundada a Confederação Brasileira de Futebol 7.