Primeira Copa Pará de Remo Máster será disputada neste domingo no Ver-o-Rio, em Belém

O domingo (19) será de regata nas águas barrentas da Baía do Guajará, em Belém. Será disputada a primeira Copa Pará de Remo Máster, com a presença de quatro clubes, a partir das 8h, no Complexo do Ver-o-Rio.

Serão ao todo oito provas na competição, sete delas masculinas e uma feminina. As provas serão disputadas no formato “sprint”, com distâncias de 500 metros. A única prova que não será nesse formato é o tradicional Oito Gigante, última disputa da regata, que terá a disputa em mil metros. Os competidores aptos para a competição possuem entre 27 e 75 anos.

O mandatário da Fepar, Luciel Caxiado, falou ao O Liberal sobre a importância da competição para o calendário paraense, principalmente para a categoria máster.

“A competição é importante para o esporte de remo paraense, com participantes que já vivenciaram a modalidade. Será uma grande celebração representando as quatro maiores forças do esporte no Pará”, disse o presidente da Federação Paraense de Remo, Luciel Caxiado.

A Fepar recebeu as inscrições de Clube do Remo, Tuna Luso Brasileira, Paysandu Sport Club e Associação Guajará. Mais de 300 pessoas, entre atletas, membros das comissões de cada clube, são esperadas no Complexo Ver-o-Rio, em Belém.