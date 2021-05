Prefeitura de Belém lança edital de apoio aos esportes amadores

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) lançou o edital de Seleção de Projetos Esportivos Amadores de Relevância Social pelo Município de Belém - Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense.

Os interessados podem se inscrever pelo Edital de Seleção de Projetos Esportivos Amadores de Relevância Social pelo Município de Belém - Lei Tó Teixeira e Guilherme Paraense. O edital está disponível no site do órgão com todas as informações necessárias para os interessados participarem.

No total, a secretaria dispõe R$ 2,495 milhões para 184 projetos em toda Belém, com orçamentos que podem ir de R$ 5 mil a R$ 100 mil cada.

“O intuito da Sejel é incentivar e fomentar os esportistas amadores, sejam eles atletas individuais, grupos ou entidades comprometidas com o fazer esportivo em Belém”, disse Carolina Quemel, secretária da entidade municipal.

Manoel Sardinha, corredor de rua da categoria máster, sempre conta com apoio da Sejel para custeio de viagem no país e fora dele, frisa a importância do apoio da prefeitura. “É coisa importante contar com ajuda da Sejel. Meu projeto está pronto e vou encaminhar à secretaria”, diz. Sardinha tem medalhas de ouro nas corridas de 1.500 e 800, além de cinco mil metros nas provas nacionais e internacionais.

A novidade neste ano é que os projetos voltados para mulheres, quilombolas, indígenas, comunidade LGBTQIA+ e ribeirinhos sejam priorizados na contemplação.

As inscrições serão abertas de 17 de junho a 16 de julho e serão feitas das 9h às 14h, presencialmente na Sejel, localizada na Aldeia Cabana David Miguel, esquina da travessa Pirajá com a avenida Pedro Miranda. Os formulários estão disponibilizados em arquivo editável no site da Sejel (belem.pa.gov.br/sejel/site).