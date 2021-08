Popó convida Whindersson para encarada virtual no oliberal.com

O ex-campeão mundial de boxe, Acelino "Popó" Freitas, está em Belém treinando para o grande duelo do ano. O pugilista enfrenta, em outubro, o humorista Whindersson Nunes em uma luta profissional, valendo premiação milionária. Popó, inclusive, usou as redes sociais do oliberal.com para dar uma provocada no rival.

"E ai, Whindersson Nunes? Você tá preparado? Eu tô a ponto de bala, me preparando como se fosse pra um título mundial. Afinal, eu já tenho quatro. Tenha certeza que vai ser murro pra tudo quanto é lado. Se prepare, meu irmão, que o bicho vai pegar. Eu quero convidar você, pra nossa encarada virtual no oliberal.com", disse Popó.

A luta entre Popó e Whindersson veio após uma "febre" de youtubers lutadores no EUA. O caso mais emblemático é do norte-americano Jake Paul. Ele possui um canal no Youtube com 20 milhões de inscritos e já enfrentou alguns lutadores em combates de exibição.

Por enquanto, a luta com Whindersson está sem data definida. Ambas as partes ainda ajustam detalhes contratuais para o anuncio oficial do combate. Enquanto isso, Popó e Whindersson seguem treinando.

O baiano veio a Belém para se preparar com o treinador Ulysses Pereira. O técnico Paraense já comandou a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e em Sidney, 2000, além de ser treinador de Popó nos títulos mundiais.

Além disso, Popó vai acompanhar um evento de boxe internacional na capital do Pará. No sábado (26), o paraense Isaac Rodrigues, ex-campeão da Federação Mundial, vai enfrentar o baiano Sergio Dantas, pelo cinturão da Federação de Boxe do Continente Sul. Outro combate que promete ser emocionante, terá o paraense Lucas Pereira enfrentando o baiano Herculano Gomes. O evento será realizado no Pará Clube, a partir das 18h.