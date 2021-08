Pode pedir música? Paraense marca três vezes e Brasil goleia na estreia do golbol nas Paralimpíadas

Pode pedir música? Com três gols do paraense Josemarcio Sousa, a seleção brasileira de golbol venceu a Lituânia na noite desta terça-feira (24), na estreia do esporte nas Paralimpíadas de Tóquio. O placar foi uma sonora goleada: 10 a 2. Com o resultado, o Brasil assume a liderança do Grupo A da competição.

Além dos três gols do "parazinho", como é conhecido Josemarcio, a seleção brasileira marcou com Leomon Moreno, três vezes; Romário Marques, quatro vezes; e Emerson Silva, uma vez. Os jogadores Justas Pazarauskas e Genrik Pavliukianec diminuíram para o lituanos.

Nascido no município de Santa Maria do Pará, no nordeste do estado, Josemarcio tem 25 anos e uma medalha olímpica na carreira. Em 2016, no Rio, ele fez parte da delegação que conquistou o bronze.

O próximo compromisso de Josemarcio pelas Olimpíadas será na quinta-feira, às 1h15, horário de Brasília, contra a seleção dos EUA. Os norte-americanos são donos de cinco medalhas olímpicas.

O golbol é um esporte praticado por atletas que possuem deficiência visual. Ele foi inventado em 1946 pelo austríaco Hanz Lorenzen e pelo alemão Sett Reindle. O objetivo do jogo é arremessar uma bola com as mãos de modo com que ela entre no gol adversário. Cada equipe deve jogar com três jogadores e três reservas, sendo obrigatório o uso de vendas nos olhos por todos os atletas.