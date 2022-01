Pistons x Nuggets: onde assistir ao vivo e o horário do jogo pela NBA hoje (25/01)

As equipes Detroit Pistons x Denver Nuggets entram em quadra nesta terça-feira (25/01) pela rodada regular da NBA. A partida está marcada para as 21h (horário de Brasília), na Little Caesars Arena, em Detroit. Confira onde assistir o jogo ao vivo:

Onde assistir Detroit Pistons x Denver Nuggets?

A partida Detroit Pistons x Denver Nuggets pode ser assistida pela plataforma de streaming NBA League Pass, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como Detroit Pistons x Denver Nuggets chegaram para o jogo?

Os Pistons estão no penúltimo lugar da Conferência Leste da NBA, com um total de 11 vitórias contra 35 derrotas, o que lhes dá 23,9% de aproveitamento.

Já os Nuggets estão no 6° lugar da Conferência Oeste, com 24 vitórias contra 21 derrotas, ou seja, 53,3% de aproveitamento.

As duas equipes já se enfrentaram no último domingo (23/01), com vitória para os Nuggets por 117 a 111.