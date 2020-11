Piloto morre após grave acidente na última etapa do Rally dos Sertões

O piloto da equipe Honda Racing, Tunico Maciel, morreu nesta segunda-feira (9), após sofrer acidente no último sábado (7), pela última etapa do Rally dos Sertões. O acidente ocorreu no Maranhão, Tunico ainda chegou a ser transportado de helicóptero para a capital São Luís, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Tunico conquistou duas vezes a competição na categoria motos. A etapa foi encerrada após pedido de todos os participantes. A organização do Rally dos Sertões emitiu nota lamentando ocorrido.

"Com imensa tristeza o Sertões recebe a notícia do falecimento do piloto Tunico Maciel, na manhã desta segunda feira, 09/11/2020, no UDI Hospital, em São Luis (MA). O bicampeão da prova não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente na última especial do Sertões 2020. À família, companheiros de trabalho e aos amigos mais próximos de Tunico, a nossa solidariedade e as nossas orações. A Família Sertões está de luto."