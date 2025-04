Piloto do Remo participa de prova noturna no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O piloto do Remo Augusto Santin tem pela frente um desafio diferente no automobilismo: correr à noite no lendário Autódromo de Interlagos. A prova acontece nesta quarta-feira (16), com horários e formato fora do comum, marcando a 3ª etapa do Campeonato Paulista da Superliga de Turismo Nacional 1.6.

A corrida, batizada de “2h Noturno de Interlagos”, começa às 19h30 e terá transmissão ao vivo pelo YouTube, nos portais especializados em automobilismo e no canal oficial da Superliga Paulista.

Motivado e em nova fase na carreira, Santin — conhecido como o “piloto do Leão” — celebra o momento e projeta a temporada com otimismo. Após um início de ano complicado, ele agora conta com novos patrocinadores e estrutura reforçada.

“Com o apoio do Expresso33 e novos parceiros, ganhei forças para voltar com tudo e competir de igual para igual com os paulistas. Estamos vivos!”, comemorou o piloto.

Além de Interlagos, o calendário da Superliga Paulista ainda reserva corridas em Belo Horizonte (MG) e Londrina (PR), prometendo fortes emoções até o fim da temporada.