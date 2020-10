Piloto do Remo entra nas pistas de Interlados, em São Paulo, para defender a liderança

Neste fim de semana tem piloto paraense nas pistas de Interlagos, em São Paulo. O piloto paraense Augusto Santin, que compete com o Expresso 33 do Clube do Remo.

O azulino lidera o Campeonato Paulista de Fórmula Vee com 136 pontos, após cinco das dez etapas previstas para o campeonato. No próximo final de semana serão realizadas a sexta e a sétima etapa da competição.

O paraense soma uma vitória e quatro segundos lugares. “Este está sendo um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Até agora, nenhum piloto entre os primeiros colocados conseguiu vencer mais do que duas provas. E a partir de agora, cada corrida é uma decisão”, afirmou o piloto.

Santin também disputa outra competição para pilotos acima de 40 anos, a FVee Máster. Nessa categoria ele soma 156 pontos, com seis vitórias em dez provas.

Como a presença do público ainda está proibida, a competição será transmitida pelo canal do YouTube, Fórmula Vee Brasil Oficial.