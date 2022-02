Pilates: consciência corporal e fortalecimento muscular como alternativa a modalidades de impacto

Você que está cansado, foi proibido pelo médico ou não gosta de musculação, já deve ter ouvido falar do pilates: um método de condicionamento físico que nasceu na década de 1920 e foi desenvolvido pelo enfermeiro alemão Joseph Pilates.

A prática consiste em exercícios que buscam trabalhar a conexão entre mente e corpo, trazendo uma melhora na consciência corporal e respiratória e promovendo, dessa forma, outros benefícios ao “pilateiro”, como são chamados os praticantes.

Gisely Tavares Bastos, 42 anos, fisioterapeuta e instrutora de pilates tem larga experiência em atender pessoas que buscam a metodologia como atividade física ou reabilitação. “Foi um estilo de vida para o seu criador e tornou-se um método para ganho de saúde e bem-estar, além de ser utilizado por nós, fisioterapeutas, como método de reabilitação para os segmentos corporais”, comenta.

Modalidade solo não requer o uso de aparelhos e molas (Sidney Oliveira/O Liberal)

De acordo com Gisely, o pilates é um “método” por possuir começo, meio e fim de forma organizada e que leva à evolução de cada paciente. Existem seis princípios do método pilates: respiração, casa de força (Core), concentração, precisão, fluidez e controle.

Existem duas modalidades de pilates: o solo e o studio. “O pilates solo possui 34 exercícios e precisa apenas do seu corpo para realizá-los. O pilates studio é através de máquinas com molas, que vou estar adaptando para cada pessoa”, explica a fisioterapeuta.

Comumente o método é mais praticado por mulheres, por falta de conhecimento, mas não há contraindicações. Segundo Gisely, já existem atletas que procuram o pilates para aliar força e flexibilidade para melhorar o desempenho no esporte praticado, assim como idosos que não podem fazer exercícios com carga.

Um exemplo de saúde e disposição aos 76 anos é Dona Ana Maria de Mendonça, que, antes de iniciar no pilates, não fazia atividades físicas e as considerava uma vaidade. “Eu não sabia a grande importância que o nosso corpo necessita de fazer uma atividade e hoje eu sei que não é vaidade, mas sim necessidade”, contou.

Ana Maria sentiu grande diferença ao sair do sedentarismo fazendo pilates (Sidney Oliveira/O Liberal)

Ana Maria melhorou sua condição física e indica o método para todos. “Eu estava enferrujada, não podia nem me abaixar. Hoje faço exercícios, já me movimento e me sinto muito bem e feliz”, expressa, alegre.

O pilates pode melhorar o contorno corporal, tonificar os músculos e até ajudar na troca de gordura por massa magra. Mas se o objetivo é o emagrecimento, será necessário aliá-lo a atividades aeróbicas, como corrida, pedalada, natação ou algum outro esporte.

O método traz alguns benefícios e estimula o corpo de forma global durante cada exercício. “O pilates trabalha com as cinco capacidades físicas que todo ser humano precisa: a força, a flexibilidade, a resistência, a velocidade e agilidade. É um exercício completo”, revela Gisely.