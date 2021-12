Paysandu vence Remo e diminui série final do Parazão de Basquete

O Paysandu venceu o Remo por 77 a 44 no jogo três da final do Parazão de Basquete 2021. Com as costas contra a parede, o Papão precisava vencer, após perder os dois primeiros jogos. Ainda assim, o Leão lidera a série melhor de sete por 2 a 1. O jogo quatro da decisão será na quinta-feira (16), às 20h, no Serra Freire, ginásio azulino.

"Dentro de quadra tudo pode acontecer. Fizemos duas partidas ruins, treinamos forte, não poupamos atletas e acho que essa série ainda vai longe. O equilíbrio será o mote dessa decisão. Está tudo aberto", disse o técnico da equipe bicolor, Marcinho Kanthack.

Confira os horários das próximas partidas:

Jogo 4 - 16/12, 20h - Serra Freire

Jogo 5 - 18/12, 19h - Moura Carvalho

Jogo 6 - 20/12, 20h - Serra Freire*

Jogo 7 - 21/12, 20h - a definir*

* Se necessário