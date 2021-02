Paysandu reforça time de futsal com o ala Biolay

O Paysandu, no ano de 2015, foi campeão da Liga Paraense de Futsal, um ano depois conquistou o título do campeonato paraense quebrando um jejum de 36 anos.

Agora o Papão está se fortalecendo para ganhar o campeonato adulto de 2021 formando uma super equipe e também uma forte comissão técnica.

Nesta semana, o clube por meio das redes sociais, apresentou as primeiras contratações, entre elas o ala Biolay.

O craque de futsal, sem dúvida, será referência bicolor no certame. Aos 36 anos- faz em novembro, o paraense tem muita história no futsal brasileiro com atuações por clubes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Pará, jogou quase em todos. Soma vários títulos.

No ano de 2020 defendeu a Tuna nos campeonatos adulto e veteranos. No Paysandu, será sua segunda vez.

No futebol de campo Biolay se arriscou no Paysandu e Tuna, mas com poucas chances migrou novamente para o futsal, mas em 2017 atuou no Parazão jogando pelo Pinheirense. Ainda teve uma passagem elo Independente, de Tucurui.

Como atleta salonista foi indicado quatro vezes ao Troféu Romulo Maiorana e foi vencedor nas edições de 2009 e 2017, respectivamente.

O Paysandu na temporada vai ter como técnico Kleber Seabra, além de Aleck Oliveira, Kaio Merces e Jean da Silva na comissão