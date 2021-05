Paysandu promove peneirada de futsal para crianças e jovens

O departamento de futsal do Paysandu irá promover uma peneirada visando formar as equipes para a temporada 2021. Ela ocorrerá nos dias 12 e 13 de junho, no Ginásio Moura Carvalho, que fica localizado na Sede do Papão, no bairro de Nazaré, em Belém.

As inscrições estão abertas no valor de R$30 e podem ser feitas na Sede do clube. A faixa etária da peneira será de seis a 15 anos. Não serão realizadas inscrições no dia dos testes. Os candidatos deverão comparecer no local com roupas adequadas para a prática esportiva: camisa, short, meião e tênis de futsal.

Formulários de inscrições podem ser retirados diretamente na Sede do Paysandu. Mais informações nos telefones (91) 98887-8650 e 3015-5527.