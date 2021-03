Paulinho, ex-craque de basquete morre de Covid-19 em Santarém

O basquete paraense lamenta o falecimento de Paulinho, um dos maiores atletas e bola ao cesto nos anos de 1980/1990. Jogou nos três clubes- Clube do Remo, Paysandu e Tuna. Morreu de covid-19 na cidade de Santarém.

Foi cria azulino, depois de tanto sucesso no Serra Freire com conquistas de vários títulos, se transferiu para o Moura Carvalho com o mesmo dinamismo.

Em seguida jogou pelo a Tuna, formando ao lado dos grandes nomes como Marçal (já falecido), André Dias, Casseb, Papy.

Paulinho, 63 anos, agora vira nome eterno do basquete. Os amigos lamentam a morte do ex-atleta.

“Hoje o dia amanheceu mais triste. A covid-19 levou um dos grandes companheiros que tive na vida esportiva, o nosso Paulinho. Um dos maiores atletas que o Pará já revelou.

Paulinho jogou comigo no mini basquete ao adulto, inclusive na Seleção Paraense. Juntos, vencemos títulos e fomos longe, como o terceiro lugar no Brasil, o vice-campeonato da Copa Nordeste, vice-campeão dos Jogos Estudantis Brasileiros.

Craque, Paulinho, alcançou a Seleção Brasileira e sua partida é uma perda irreparável para o esporte paraense. Que Deus console sua família e nós, seus amigos”, escreveu Guy Peixoto, paraense, presidente da CBB [Confederação Brasileira de Basquete].

O Clube do Remo escreveu no twitter:

“O Clube do Remo lamenta o falecimento de Paulo Eduardo Bentes de Melo e Silva [Paulinho], ex-atleta de basquete, que fez carreira com a camisa azulina nas décadas de 80/90.

Prestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos”.

O Paysandu também publicou no twitter.

“O Paysandu Sport Club lamenta profundamente o falecimento do ex-atleta Paulinho, que defendeu a equipe de basquete bicolor, entre as décadas de 1980 e 90, e chegou à Seleção Brasileira. O clube se solidariza com seus familiares e amigos”.

Sérgio Dias, ex-diretor de futebol do Clube do Remo, foi técnico de basquete no início da carreira esportiva, diz que Paulinho foi seu jogador no Remo e na Seleção Paraense. “Foi um dos grandes atletas do nosso basquete. Lamentamos sua morte”, comentou.

Paulo Seráfico, hoje presidente da APBM [Associação Paraense de Basquete Máster] formou ao lado de Paulinho na seleção paraense e foi adversário nos duelos de Re-Pa.

“Meus amigos, lamentavelmente, começamos a semana com essa triste notícia, o falecimento do nosso amigo Paulo Eduardo de Melo e Silva, o Paulinho. Ser humano educado, inteligente, dócil, fino, amigo e foi excelente basquetebolista, jogou a maior parte da carreira no Clube do Remo, mas também jogou no PSC e Tuna. Fez parte de várias seleções paraenses, e chegou a seleção brasileira.

A APBM teve a felicidade e honra em homenageá-lo há 2 anos.

Uma perda que deixou a coletividade do basquete bastante entristecida”, assinalou.