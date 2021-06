Paratletas paraenses ganham medalhas e vagas no Mundial de danças em cadeiras de rodas na Coreia

Com sete medalhas- duas de prata e cinco de bronze, conquistadas no World Para Dance Sport Championship 2021, realizado em Gênova, na Itália, atletas paraenses de dança esportiva em cadeira de rodas garantiram o acesso à Copa do Mundo em Ursan, na Coreia do Sul, no mês de novembro.

O World Dance 82 bailarinos da Polônia, Ucrânia, Rússia, Eslovênia, Cazaquistão, além do Brasil e Itália.

David Pontes ficou em 2° lugar na categoria single freestyle classe 1.

Cleyton e Tayane, com a segunda colocação na categoria freestyle duo classe 2 [com apresentação ao som da cultura paraense com a canção de tecnobrega Príncipe Negro é um Show].

Medalhas de terceiro lugar foram conquistadas por Davi Pontes (Conventional classe 1), Lucivaldo e Aliny (free style duo classe 2), Cleyton Bentes (freestyle single classe 1), Cleyton e Tais (combi latino classe 1), e Lucivaldo e Aliny (duo latino classe 2).

“Conseguimos a nossa classificação para o Mundial e já vamos iniciar os nosso treinamento, agora mais diversificado e com mais pessoas para formar um grupo maior”, disse Ricardo Reis, técnico da equipe.

Antes do Mundial, a equipe paraense participa do Campeonato Brasileiro que ocorrerá em etapas on-line e presencial.

A equipe paraense viajou por conta da Seel. O secretário Nivan Noronha parabenizou o grupo. “Parabenizamos a equipe que voltou vitoriosa. Esse é o nosso trabalho de apoiar o esporte praticado pelas pessoas com deficiência para que mais paratletas possam continuar representando o Pará no cenário nacional e internacional e trazendo medalhas” apontou.