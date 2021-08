Paralimpíadas: com três de Parazinho, Brasil vence Turquia e está na semifinal do goalball

Com o atleta paraense Josemarcio Sousa, o Parazinho, como um dos destaques, o Brasil venceu a Turquia por 9 a 4 na manhã desta terça-feira (31) e avançou para a semifinal, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Agora, o Brasil pega a Lituânia, medalha de ouro no Rio 2016.

Parazinho não só abriu o placar, como marcou mais duas vezes para ajudar a Seleção a se classificar e ser um dos nomes da noite japonesa. Leomon marcou os outros seis. Atual bicampeão mundial, o Brasil conquistou a medalha de bronze nos Jogos do Rio e tem a chance de ganhar o ouro.

Natural de Santa Maria do Pará, Parazinho é deficiente visual. O paratleta foi ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto, em 2015, e bronze nas paralimpíadas do Rio (2016) e agora é um dos principais nomes do goalball no país.