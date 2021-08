Paraenses representam o Brasil em etapas do Mundial de Ginástica Aeróbica na Eslováquia e Bulgária

Os ginastas paraenses Mário Nunes e Maurício Ribeiro vão representar o Brasil nas duas etapas do Mundial de Ginástica Aeróbica que ocorrem na Eslováquia, de 18 a 23 de agosto, e Bulgária, de 26 a 30 de agosto. Eles irão competir na categoria Individual masculino adulto. As duas competições contam com mais de 700 participantes de vários países em todas as categorias.

Em abril, os dois ficaram entre os dez primeiros no Torneio Internacional de Ginástica Aeróbica da Copa dos Faraós Egípcios, no Cairo, Egito. Mário Nunes e Maurício Ribeiro ficaram, respectivamente, em 6° e 7° lugares.

“Faz parte do calendário da Federação Internacional de Ginástica. Vamos ser os únicos brasileiros no evento. A perspectiva é ficar entre os 8 melhores do ranking internacional”, afirmou o atleta Maurício Ribeiro.

Os dois paraenses estarão acompanhados pela treinadora Alexia Souza, representando a seleção brasileira de ginástica.