Paraenses convocados para Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas; veja

A Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Roda (CBBC) soltou a lista de atletas relacionados para compor a Seleção Brasileira, que vai passar pela etapa de treinamento, com vista às competições do ano. A novidade é a presença de dois atletas do estado do Pará, do All Star Rodas/Remo.

O anúncio foi feito pela head coach da seleção masculina, Joana Cardoso. Os 20 nomes revelados vão participar da primeira fase de treinamento, que acontece entre os dias 3 e 8 de abril, no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. Foram chamados os seguintes atletas:

Nome: Rildo Saldanha

Classe: 3.5

Clube: All Star Rodas/Remo

(Divulgação) (Divulgação)

Nome: David Pimental

Classe: 1.0

Clube; All Star Rodas/Remo