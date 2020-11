Paraenses conquistam medalhas no Nacional de Judô Funcional

O judô paraense obteve duas medalhas, ambas de bronze, na primeira edição do Nacional de Judô Funcional, nova modalidade de disputa promovida pela Confederação Brasileira de Judô [CBJ]. Uma foi com a equipe masculino Sub-13. A outra com os veteranos da categoria 2.

O Judô Funcional, elaborado pelo departamento de competição da CBJ, nasceu no contexto da pandemia de covid-19, de forma totalmente inovadora e segura, sem contato e realizado de maneira remota com os atletas em suas respectivas casas ou academias.

Foram 12 dias de competição com a participação de seleções estaduais de 20 federações filiadas à Confederação.

Foi segura a nossa participação. Ganhar medalha de bronze entre vinte estados é bom demais”, disse Enivaldo Cordovil, 5º dan, técnico da equipe de veteranos.

Cerca de 378 atletas participaram do evento, todo transmitido ao vivo pelo Canal Brasil de Judô no Youtube. No quadro de medalhas Bahia foi primeira colocada.