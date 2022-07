Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro Elite no Rio de Janeiro

O Pará traz do Campeonato Brasileiro de Boxe Elite, realizado no Rio de Janeiro, três medalhas: uma de prata e duas de bronze. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), ocorreu no Parque Olímpico e reuniu representantes de vinte estados.

Na categoria até 48kg, Michael Trindade ficou com a prata. Já Alana Cristina Lima, nos 52 kg, ficou com o bronze, assim como Taynná Cardoso, dos 54kg.

Ao todo, 97 atletas paraenses participaram desta edição do Campeonato Brasileiro de Boxe, esporte tradicional aqui no estado. O técnico da equipe foi Osimar Barroso.

“É louvar os nossos atletas pela participação no campeonato. Uma competição de alto rendimento e nós subimos ao pódio três vezes. É parabenizar os pugilistas pela conquista”, falou Rafael Lima, presidente da Federação Paraense de Boxe (FPB).

O presidente da CBBoxe, Marcos Brito, disse que a organização demonstrou a sua capacidade de promover eventos de Boxe Olímpico com estrutura equivalente aos grandes eventos internacionais

“O Brasil se torna um promotor de eventos de grande qualidade, com tudo o que foi feito no campeonato. Uma festa linda. Quem ganhou com tudo isso foi o boxe brasileiro”, ressaltou Brito.

A Bahia foi campeã no masculino, com 22 pontos. São Paulo ficou com o vice e o Paraná terminou em terceiro lugar.

Na categoria feminino, Bahia marcou 23 pontos. Rio de Janeiro, 9 e Santa Catarina, 5 pontos.