Paraenses conquistam medalhas de ouro no Grand Prix Paralímpico de Judô

A paraense Victoria Emily foi um dos destaques do Grand Prix Paralímpico de Judô, que ocorreu no último sábado(19), em São Paulo. A paratleta conquistou a medalha de ouro na classe J1 (cegos totais) 48kg. No masculino, Thiego Marques também terminou o torneio em primeiro lugar na categoria J2 (que conseguem definir imagens) 60 kg.

Além deles, outros cinco atletas conquistaram medalhas para o Pará. Larissa Oliveira, que ficou com o ouro 57 kg, dividiu o pódio com a estreante na classe principal Valdenice Oliveira, que conquistou o bronze. José Cleberson ficou com a prata nos 60kg.

Na classe iniciante, Jairton da Costa foi ouro na categoria J1 90kg. No feminino sub-15, a atleta Sophia Pastana ficou com o bronze.

“A avaliação foi perfeita. Prevaleceu quem teve autoconfiança, foi o aconteceu com o grupo e tivemos esses resultados. Muito bom a equipe medalhar", declarou o técnico Reinaldo Costa.

Com o resultado, Victória Emily tem chances reais de conseguir uma vaga na Seleção Brasileira. Agora, a expectativa é de que a paraense seja convocada em breve.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)