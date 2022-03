Em busca da Seleção Brasileira, paratleta paraense participa do Grand Prix de judô em São Paulo

A paratleta paraense Victória Emily, disputa no próximo sábado (19), o Grand Prix de judô, que ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A jovem de 17 anos busca fazer uma boa competição e ficar entre as melhores colocadas para conseguir uma vaga na Seleção Brasileira da modalidade, o que a deixará mais perto das Paralimpíadas de 2024, que será em Paris, na França.

Victória é deficiente visual e já possui certa experiência no judô paralímpico, com destaque nas paralimpíadas escolares, onde conquistou medalhas de ouro. No Grand Prix, a paraense lutará na categoria leve, até 48kg.

“Sabemos como é o Grand Prix, então, estou me preparando como nunca para obter uma vaga na seleção para contemplar o meu sonho”, contou a jovem.

Com o objetivo de ficar entre as melhores, Victória tem feito treinos diários, entre às 18h até às 21h.

Mudanças

O Grand Prix sofreu mudanças na classificação oftalmológica. A partir de agora, quem for cego total (antigo B1) só lutará contra atletas com a mesma classificação. Essa decisão é fruto de uma antiga reivindicação dos judocas que consideravam injusto um cego total lutar contra quem era B2 (percepção de vulto) ou B3 (definição de imagem), por entender que entravam no combate em desvantagem.

"É bom poder pegar no quimono de pessoas que têm exatamente o mesmo grau de deficiência que a gente. A mudança é importante para nós”, opinou Victória

A paraense embarca para São Paulo na sexta-feira (18), ao lado do treinador Reinaldo Costa. Ao todo, nesta edição do Grand Prix de Judô, 117 atletas, sendo 81 homens e 36 mulheres, estão na disputa.