Paraenses conquistam bronze no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa

O paraense Edilson Duarte conquistou, junto com Lucas Cardoso e Fabrizio Imbelloni, a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, em Joinville, Santa Catarina. A competição, que reuniu mais de 3 mil mesatenistas de todo Brasil, ocorreu entre os dias 4 e 12 de Dezembro.

No individual geral, Edilson, que é heptacampeão paraense da modalidade na primeira divisão, conseguiu o melhor resultado de um paraense em campeonatos brasileiro. O atleta ficou entre os oito melhores do país, na V5.

“O nível dos competidores estava muito alto, até porque a competição foi no Sul do Brasil, onde se pratica o melhor tênis de mesa, juntamente com a região Sudeste. Uma classificação bastante proveitosa para um nortista”, declarou Edilson Duarte, que agradeceu o apoio de todos que o ajudaram na viagem.