Paraense tricampeão mundial de futebol freestyle participa do Festival Extravaganza em Hong Kong

O paraense tricampeão mundial de futebol freestyle, Ricardinho, será uma das principais atrações brasileiras na primeira edição do Festival Extravaganza, que acontecerá entre os dias 27 e 29 de junho no AIA Vitality Park, em Hong Kong, na China. Antes do evento principal, a cidade já receberá uma série de atividades entre 20 e 26 do mesmo mês, como apresentações, workshops e dinâmicas interativas, que prometem preparar o público para a grande celebração.

Ricardinho, é conhecido mundialmente por suas habilidades acrobáticas com a bola, e retorna a Hong Kong, onde viveu momentos importantes em 2016 e 2018. Durante esse período, o paraense aprendeu inglês e construiu uma relação especial com a cidade.

"Eu já morei em Hong Kong por um período. Foi lá que comecei a aprender inglês e vivi uma experiência incrível. O futebol é o maior esporte do mundo, e ver a paixão dos gringos pela nossa arte com a bola é sempre emocionante", destacou o atleta.

O Festival Extravaganza surge como uma iniciativa que vai além das tradicionais relações comerciais entre Brasil e China, que já duram 50 anos. Segundo Stefan Matzinger, CEO do evento, o momento é de promover um intercâmbio cultural, permitindo que o público de Hong Kong conheça e se encante com a diversidade e a alegria do Brasil. Essa proposta amplia o diálogo entre os dois países, valorizando a cultura brasileira em sua pluralidade.

"Nesses 50 anos de relações entre Brasil e China, as conversas sempre focaram questões comerciais. Senti que era hora de promover um intercâmbio cultural também. Queremos que o público de Hong Kong se apaixone pela diversidade e pela alegria do nosso país."

Para Tatiana Matzinger, diretora do festival, Ricardinho é a personificação da essência do futebol brasileiro, uma das maiores expressões culturais do país no mundo. O atleta representa talento, paixão e a capacidade de emocionar pessoas de diferentes culturas, tornando-se uma escolha natural para mostrar a magia do futebol brasileiro ao público local.

O festival oferecerá uma imersão completa na cultura brasileira, reunindo música, dança, gastronomia e esporte. Com entrada gratuita, a programação terá duração de 10 horas por dia durante três dias, celebrando a diversidade do Brasil e promovendo ações sociais, como oficinas de samba, futebol, capoeira e percussão voltadas para comunidades carentes de Hong Kong.

Além de Ricardinho, o evento contará com a participação da escola de samba Unidos de Padre Miguel, da cantora Thulla Melo, que interpretará bossa nova, do cantor baiano Diggo, do grupo de samba-reggae Repiquesia, do núcleo Abadá Capoeira Salvador e do DJ Maurício. Representando a cultura local, estará o campeão de futebol freestyle Lyson Sze.